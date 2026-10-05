Москва5 октВести.Мотивом для убийства предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, в котором обвиняют Теймураза Гогиашвили, мог стать спор из-за желания студентки купить дорогой автомобиль. Об этом сообщает Mash.
Преступление произошло 1 октября. По одной из версий, мужчина забрал девушку с тренировки и повез в свой гараж, где занимался ремонтом машин.
По дороге они поругались из-за дорогого Mercedes — девушка хотела купить его, а сожитель ее мамы был против. Конфликт разгорелся, мужчина взял пистолет и в порыве гнева выстрелил девушке в голову, она мгновенно умерла… Поздно вечером дома он рассказал о случившемся Елене — у нее случилась истерика, Теймураз выстрелил в голову сожительницеговорится в сообщении источника
Тела обеих жертв он расчленил и разложил по пакетам, на это у него ушло несколько дней. После фигурант сбежал в Воронежскую область. Там его задержали силовики и этапировали в Москву, где суд арестовал его на два месяца.
Сейчас Гогиашвили планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Свою вину он признал частично.