Mash: убийца бизнес-леди и ее дочери в Москве расправился с ними из-за машины

Озвучен предполагаемый мотив убийства бизнес-леди и ее 19-летней дочери в Москве Mash: убийца бизнес-леди и ее дочери в Москве расправился с ними из-за машины

Москва5 окт Вести.Мотивом для убийства предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, в котором обвиняют Теймураза Гогиашвили, мог стать спор из-за желания студентки купить дорогой автомобиль. Об этом сообщает Mash.

Преступление произошло 1 октября. По одной из версий, мужчина забрал девушку с тренировки и повез в свой гараж, где занимался ремонтом машин.

По дороге они поругались из-за дорогого Mercedes — девушка хотела купить его, а сожитель ее мамы был против. Конфликт разгорелся, мужчина взял пистолет и в порыве гнева выстрелил девушке в голову, она мгновенно умерла… Поздно вечером дома он рассказал о случившемся Елене — у нее случилась истерика, Теймураз выстрелил в голову сожительнице говорится в сообщении источника

Тела обеих жертв он расчленил и разложил по пакетам, на это у него ушло несколько дней. После фигурант сбежал в Воронежскую область. Там его задержали силовики и этапировали в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

Сейчас Гогиашвили планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Свою вину он признал частично.