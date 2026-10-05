Москва5 октВести.Следственный комитет опубликовал видео с Теймуразом Гогиашвили, обвиняемым в убийстве сожительницы и ее дочери на юго-востоке Москвы. В ходе проверки показаний на месте преступления он частично признал свою вину, сообщили в ведомстве.
Фигурант пояснил следователю, что смерть его жертвы наступила мгновенно.
Я попал в голову. После этого я взял ее на руки, отнес в ванную и положилсказал Гогиашвили
Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Фрагменты тела 53-летней женщины были найдены в Москве 3 октября. На месте преступления правоохранители нашли и орудия убийства – ножи. Было возбуждено уголовное дело. Позже в гараже подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело дочери жертвы и боеприпасы.