Москва5 окт Вести.Подозреваемого в убийстве бывшей жены столичного ресторатора Мамуки Церетели Елены и ее 19-летней дочери Теймураза Гогиашвили привезли на следственные действия после полуночи. Об этом рассказала корреспондент ИС "Вести" с места событий.

По ее словам, мужчину завели под конвоем в наручниках в квартиру на Жулебинском бульваре, где были обнаружены останки его сожительницы.

Здесь он рассказал следователям, что именно происходило во время расправы над предпринимательницей. Сейчас территорию около подъезда оцепили, стоят несколько полицейских машин. Напомню, скрыться Гогиашвили не удалось. Сегодня утром его перехватили в Воронежской области рассказала корреспондент

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве на Жулебинском бульваре доставили в Москву. Маршрут его передвижения восстановлен с максимальной детализацией на основании данных видеонаблюдения. Вместе с подозреваемым, как отмечается, находилась женщина 1986 года рождения. Ее тоже проверяют на причастность к преступлению.

Известно, что фрагменты тела 53-летней женщины были найдены в Москве 3 октября. На месте преступления правоохранители нашли и орудия убийства – ножи. Было возбуждено уголовное дело. Позже в гараже подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело дочери жертвы и боеприпасы.