МВД: житель Иркутской области купил гараж и обнаружил склад оружия в его подвале

МВД устанавливает происхождение оружия, найденного в гараже в Иркутской области МВД: житель Иркутской области купил гараж и обнаружил склад оружия в его подвале

Москва13 окт Вести.Полицейские проводят проверку по факту обнаружения склада оружия в подвале частного гаража в Иркутской области, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию обратился 52-летний горожанин, который сообщил, что при ремонте полов в подвале своего гаража в ГСК Падунского района наткнулся на склад с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Полиция изъяла четыре гранаты, два магазина, четыре пистолета и обрез предварительно иностранного производства. Был найден взрыватель, 200-граммовый брикет тротила и 66 патронов калибра 9 мм.

Найденные предметы направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение говорится в сообщении

Предварительно установлено, что заявитель весной 2026 года приобрел гараж у 78-летней местной жительницы. Ей недвижимость досталась в наследство от супруга, о содержимом подвала она ничего не знала.