Москва25 ноя Вести.Суворовский межрайонный суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно за хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщается в MAX-канале пресс-службы объединенной системы Тульской области.

Установлено, что в 2016 году подсудимый в одном из заброшенных домов в поселке Суворовского района получил в свое распоряжение 20 патронов для огнестрельного оружия. По сентябрь 2026 года он хранил их у дома. В ходе обыска его квартиры боеприпасы были обнаружены и изъяты. Экспертиза показала, что это промышленно изготовленные 5,6 мм патроны кольцевого воспламенения к нарезному оружию и для стрельбы пригодны.

В судебном заседании мужчина вину признал. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.