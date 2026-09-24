Москва24 сенВести.Сотрудники полиции Петропавловска-Камчатского изъяли у местного жителя 73 лет боеприпасы и взрывчатое вещество, сообщила пресс-служба краевого УМВД России в мессенджере МАХ.
Установлено, что … житель краевого центра, не имея лицензионного разрешения, незаконно хранил по месту жительства 2379 патронов, предназначенных для использования в гражданском охотничьем нарезном огнестрельном оружии калибра 7,62 мм, а также 2 799 граммов пороха, являющегося взрывчатым веществомнаписали в пресс-службе
Экспертиза показала, что все изъятое пригодно к использованию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.