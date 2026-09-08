Житель Камчатки задержан при получении посылки с метамфетамином

Камчатская полиция задержала местного жителя за пересылку наркотиков Житель Камчатки задержан при получении посылки с метамфетамином

Москва8 сен Вести.Ранее судимый 47-летний житель поселка Ключи задержан за незаконную пересылку наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Подозреваемый попросил своего знакомого из Петропавловска-Камчатского получить и доставить ему посылку с наркотиками.

При получении данной посылки сотрудники полиции задержали мужчину на улице Советской в поселке Ключи Усть-Камчатского района. В ходе производства осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено наркотическое средство, которое изъяли и отправили на экспертизу… Экспертиза… установила, что изъятое вещество является содержащим наркотическое средство метамфетамин (первитин), массой 1,242 грамма, что образует значительный размер отметили в пресс-службе

Мужчина пояснил, что планировал использовать наркотик для личного употребления. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ведется следствие.