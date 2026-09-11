Москва11 сенВести.Житель Камчатского края получил восемь колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.
Молодой мужчина узнал у своей подруги, что она работает закладчицей, и предложил ей помощь. Девушка согласилась, передав ему часть своей "работы".
Так, он неоднократно размещал в лесу "закладки" с наркотиками и отправлял девушке фотоотчеты об их местонахождении. Кроме того, по просьбе подруги он хранил у себя дома запрещенные вещества, которые та сбывала. В январе 2026 года девушка получила очередное задание от своего куратора, и они вдвоем прибыли по указанным им координатам к тайнику, где должны были забрать наркотик для последующего сбыта. Молодой человек нашел "закладку", которую извлек из снега и положил в свой рюкзак, в это время его подруга наблюдала неподалеку за окружающей обстановкой. После этого молодые люди были задержанынаписали в пресс-службе
Экспертиза показала, что в найденном свертке был почти килограмм наркотика.
Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, раскаялся в содеянном и дал подробные показания. Суд признал его виновным.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.