Наркокурьер на Камчатке получил восемь лет колонии Восемь лет колонии строгого режима получил наркоторговец на Камчатке

Москва11 сен Вести.Житель Камчатского края получил восемь колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Молодой мужчина узнал у своей подруги, что она работает закладчицей, и предложил ей помощь. Девушка согласилась, передав ему часть своей "работы".

Так, он неоднократно размещал в лесу "закладки" с наркотиками и отправлял девушке фотоотчеты об их местонахождении. Кроме того, по просьбе подруги он хранил у себя дома запрещенные вещества, которые та сбывала. В январе 2026 года девушка получила очередное задание от своего куратора, и они вдвоем прибыли по указанным им координатам к тайнику, где должны были забрать наркотик для последующего сбыта. Молодой человек нашел "закладку", которую извлек из снега и положил в свой рюкзак, в это время его подруга наблюдала неподалеку за окружающей обстановкой. После этого молодые люди были задержаны написали в пресс-службе

Экспертиза показала, что в найденном свертке был почти килограмм наркотика.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, раскаялся в содеянном и дал подробные показания. Суд признал его виновным.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.