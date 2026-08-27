Камчатский суд отправил в колонию балашихинца за наркоторговлю и отмывание денег

Житель Балашихи получил срок на Камчатке за наркоторговлю и отмывание денег Камчатский суд отправил в колонию балашихинца за наркоторговлю и отмывание денег

Москва27 авг Вести.Приезжий из Балашихи осужден в Петропавловске-Камчатском на 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима за попытку сбыта мефедрона и легализацию более 100 млн рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Камчатского края в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что в период с 6 по 7 августа 2025 года подсудимый совместно с тремя соучастниками… пытался незаконно сбыть на территории Камчатского края наркотическое средство мефедрон общей массой 591,11 грамма. Кроме того, с мая 2023 года по сентябрь 2025 года мужчина совершал финансовые операции с цифровой валютой Bitcoin, полученной членами организованной группы в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в размере, эквивалентном 100 634 554 рублям написали в пресс-службе

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.