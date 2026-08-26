Камчадалку второй раз осудили за незаконный сбыт наркотиков Ранее судимая за наркоторговлю камчадалка получила срок за аналогичное нарушение

Москва26 авг Вести.Шесть лет колонии общего режима назначил Петропавловск-Камчатский городской суд местной жительнице, которая, не успев отбыть наказание за наркоторговлю, совершила аналогичное преступление, сообщила Объединенная пресс-служба судов Камчатского края в мессенджере МАХ.

В апреле 2025 года 39-летнюю женщину осудили за незаконный оборот наркотиков, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком возраста 14 лет. В августе того же года реальный срок был заменен ограничением свободы.

После этого подсудимая вступила в переписку с неустановленным лицом, являющимся "оператором" интернет-магазина, которому сообщила о своем желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств за материальное вознаграждение на должности "закладчик" отметили в пресс-службе

Закладчицей женщина проработала до апреля 2026 года, когда ее задержали. Оплату она получала на криптокошелек.

Суд признал женщину виновной в покушении на сбыт наркотиков и отмывании денег. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 80 тысяч рублей.

Денежные средства в сумме 624 179 рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы у осужденной и обращены в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.