Суд в Прикамье приговорил мужчину к 15-летнему сроку за производство наркотиков

В Пермском крае мужчину осудили на 15 лет за производство наркотиков Суд в Прикамье приговорил мужчину к 15-летнему сроку за производство наркотиков

Москва21 окт Вести.Пермский краевой суд приговорил к лишению свободы на 15 лет мужчину за производство наркотических веществ. Об этом стало известно из публикации ТАСС.

Уроженец Амурской области проходил подсудимым по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В своем жилом доме он в кустарных условиях производил сильнодействующий наркотик.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

Также он оштрафован на 500 000 рублей.