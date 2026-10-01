Жительница Хабаровского края получила срок за организацию наркопритона За организацию наркопритона в квартире жительнице Хабаровского края дали срок

Москва1 окт Вести.В Комсомольске-на-Амуре осуждена 45-летняя жительница города за систематическое предоставление помещения своей квартиры для потребления наркотиков, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год, обязав ее встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за осужденными говорится в сообщении

Установлено, что с ноября 2025 года по январь 2026 года осужденная предоставляла свою квартиру, а также предметы, необходимые для потребления запрещенных веществ, их потребителям.