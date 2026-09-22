В Хабаровском крае местная жительница обвиняется в оправдании терроризма Жительница Комсомольска-на-Амуре задержана за публичное оправдание терроризма

Москва22 сен Вести.Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края задержали 40-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре по подозрению в призывах к противоправной деятельности в сети Интернет и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

По данным следствия, женщина разместила в одном из популярных мессенджеров в сети Интернет противоправный контент, доступный неограниченному кругу пользователей. Согласно заключению проведенного лингвистического исследования, в опубликованной видеозаписи содержится совокупность лингвистических и психологических признаков призыва к терроризму говорится в канале ведомства на платформе MAX

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.