Житель Архангельска арестован за публичные оправдания и пропаганду терроризма

Житель Архангельска подозревается в публичном оправдании и пропаганде терроризма Житель Архангельска арестован за публичные оправдания и пропаганду терроризма

Москва7 сен Вести.Житель Архангельска арестован по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в 2026 году подозреваемый в публичных чатах одного из мессенджеров открыто поддерживал идеологию терроризма, размещал посты с фото и видеоизображениями, поддерживающими и оправдывающими осуществление террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого … [по] ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время мужчина арестован, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ко всему прочему, допрашиваются свидетели, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Архангельской области.