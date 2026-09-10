Москва10 сенВести.Мытищинский городской суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
По версии следствия, [фигурантка], разделяя и одобряя идеологию терроризма, перевела денежные средства на счет террористического сообщества, созданного Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения "Артподготовка" (признано в РФ террористической организацией)говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
Деньги предназначались в качестве материальной помощи членам организации для совершения террористической деятельности на территории России.
Злоумышленница арестована на 2 месяца — до 8 октября.