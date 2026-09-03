Массажист из Москвы получила восемь лет колонии за перевод семи тысяч ВНО "Азов"

Массажист-эстетист из Москвы осуждена за финансирование терроризма Массажист из Москвы получила восемь лет колонии за перевод семи тысяч ВНО "Азов"

Москва3 сен Вести.Уроженка Украина, 56-летняя массажист-эстетист, проживающая в Москве, получила восемь лет колонии общего режима за финансирование терроризма, сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда в мессенджере МАХ.

По данным суда, женщина, негативно относившаяся к проведению СВО, решила перевести денежные средства военизированному националистическому объединению "Азов" (признано террористической организацией, запрещено на территории РФ).

Реализуя задуманное, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, действуя умышленно, П… осуществила перевод денежных средств в размере 7 тысяч рублей, которые в последующем были переданы в ВНО "Азов"… через свою сестру, проживающую на территории Украины написали в пресс-службе

Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась, признав, что изменила свой взгляд на события, происходящие в РФ, в том числе СВО. Она пояснила, что данный денежный перевод осуществила, находясь в подавленном эмоциональном состоянии, вызванном состоянием здоровья ее близких родственников.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Также суд конфисковал у Потицкой денежные средства в размере 7 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.