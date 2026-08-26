Суд приговорил женщину из Донецка к 13 годам за шпионаж и призывы терроризму

Жительницу Донецка осудили на 13 лет за шпионаж и призывы к терроризму Суд приговорил женщину из Донецка к 13 годам за шпионаж и призывы терроризму

Москва26 авг Вести.Южный окружной военный суд признал виновной жительницу Донецка Татьяну Попову, обвиняемую в шпионаже и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В ходе расследования было установлено, что женщина передавала представителю ГУР данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в Донецке. Также она призывала убивать российских военных и наносить удары по Москве.

Суд признал Попову Татьяну Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 276 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорил к 13 годам лишения свободы написано в сообщении

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.