Москва26 авгВести.Южный окружной военный суд признал виновной жительницу Донецка Татьяну Попову, обвиняемую в шпионаже и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
В ходе расследования было установлено, что женщина передавала представителю ГУР данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в Донецке. Также она призывала убивать российских военных и наносить удары по Москве.
Суд признал Попову Татьяну Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 276 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорил к 13 годам лишения свободынаписано в сообщении
Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.