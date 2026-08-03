Участница "Граждан СССР" получила 5 лет за вербовку военных под Москвой

Жительницу Подмосковья осудили за участие в экстремистской организации Участница "Граждан СССР" получила 5 лет за вербовку военных под Москвой

Москва3 авг Вести.Московские следователи пресекли деятельность 43-летней жительницы Подмосковья, являвшейся активной участницей экстремистской организации "Граждане СССР" (запрещена в РФ). Женщина пропагандировала идеи восстановления советского строя, вербовала новых членов и занимала выдуманный пост "секретаря избиркома" в Пушкино, сообщает MK.RU.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимая привлекала к работе организации в том числе военнослужащих, которым предлагалось формировать параллельные структуры — "собственную милицию" и "военный блок". При обыске в ее доме силовики изъяли нелегитимные печати, бланки "Самоопределения Советского Человека" и поврежденный российский паспорт, который фигурантка пыталась уничтожить из-за непризнания РФ.

Преображенский районный суд Москвы признал женщину виновной в участии в экстремистской организации и вовлечении в неё других лиц. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако предоставил отсрочку отбывания приговора до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.