В Прианагарье задержали двух сторонниц запрещенной организации "Граждане СССР" В Иркутской области две женщины задержаны за пропаганду экстремизма

Москва22 мая Вести.В Иркутской области правоохранительные органы задержали двух женщин, причастных к запрещённой экстремистской организации, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Как выяснили оперативники, задержанные разделяли идеологию движения "Граждане СССР" (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

51‑летняя женщина создала собственный канал на одной из интернет‑площадок. С ноября 2022 года она активно использовала его для пропаганды идей движения: регулярно публиковала видеоролики и вела прямые трансляции. Главной её целью было привлечение в организацию новых сторонников.

Её сообщницей стала 67‑летняя женщина, которая занималась приёмом новых участников, выдавала им фиктивные удостоверения и отвечала за ведение документов.

После задержания сотрудники провели обыски в квартирах женщин. Были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: печати, документы и фальшивые удостоверения, напрямую связанные с деятельностью экстремистского сообщества.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ — «Участие в деятельности экстремистской организации». По этой статье фигуранткам грозит до шести лет лишения свободы.