МВД перекрыло канал незаконной миграции в одном из вузов Иркутска В Иркутске перекрыт канал незаконной миграции

Москва4 мая Вести.В одном из вузов города Иркутска пресечена деятельность директора Центра международных сервисов, которого подозревают в незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.

Директор Центра международных сервисов одного из институтов легализовывала пребывание фактически не обучающихся в нем мигрантов на территории города Иркутска сказано в сообщении ведомства в MAX

Уточняется, что 48-летняя женщина искусственно сохраняла за иностранцами статус студентов и не инициировала их отчисление, выселение из общежития и снятие с миграционного учета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - "Организация незаконной миграции с использованием служебного положения". Директору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.