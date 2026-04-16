В Ангарске сотрудника полиции обвинили в организации незаконной миграции

Москва16 апр Вести.Полицейский из Ангарска стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции. Об этом пишет управление СК РФ по Иркутской области в MAX.

Согласно сообщению, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу использовал должностные полномочия, чтобы легализовать пребывание иностранца в России в обход законодательства. У мигранта не было документов, необходимых для легального проживания в стране.

Предъявлено обвинение начальнику отдела по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому городскому округу в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ сообщает СК

На рабочем месте и в доме полицейского провели обыски. Ему назначили меру пресечения в виде заперта определенных действий. Расследование продолжается.