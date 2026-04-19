В Тверской области дядю ребенка вписали в загсе как отца ради ВНЖ

Мигранта вписали отцом ребенка ради ВНЖ в Тверской области

Москва19 апр Вести.В Тверской области мигрант решил помочь брату с ВНЖ и вписал его как отца своего ребенка. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

Уточняется, что реальные родители ребенка – иностранец и гражданка РФ – живут вместе в поселке Рамешки. В графе "Отцовство" у малыша изначально стоял прочерк. Когда брату мужчины понадобилось получить ВНЖ в упрощенном виде, возникла идея незаконной схемы.

Иностранный гражданин вместе со своей сожительницей – гражданкой РФ – решили помочь брату-мигранту получить вид на жительство в России в упрощенном порядке. Для этого они записали брата в органах ЗАГС отцом своего общего ребенка, у которого в графе "Отцовство" до этого стоял прочерк говорится в сообщении МВД

Схему выявила начальник миграционного пункта в Рамешках. Следственное подразделение МО МВД Росси "Бежецкий" возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Полицейские попросили прокуратуру подать иск в суд, чтобы аннулировать решение об установление отцовства.