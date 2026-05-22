Москва22 маяВести.Студентку из Москвы Полину Костикову могут приговорить к 8 годам лишения свободы за намерение вступить в террористическую организацию, запрещенную в РФ – "Русский добровольческий корпус". Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, такой срок просит гособвинение.
Прошу признать подсудимую Костикову Полину Юрьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, и назначить ей 8 лет лишения свободыприводятся слова прокурора
Кроме того, также обвинение просит оштрафовать студентку на 300 000 рублей.