Москва5 маяВести.Прокурор попросил приговорить москвичку Александру Житенко (внесена в РФ в перечень террористов) к 20 годам лишения свободы за вовлечение бывших воспитанников столичного кадетского корпуса в деятельность террористической организации, сообщили ТАСС во Втором Западном окружном военном суде, где проходят прения сторон по данному делу.
В июле 2024 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту ее участия в террористической организации, позднее появилось еще одно дело по фактам попыток вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористической организации и финансирования терроризма.
По версии следствия, 53-летняя женщина, работая в кадетском корпусе посудомойщицей, неоднократно вела с воспитанниками беседы, в ходе которых формировала негативное отношение отношение к участникам СВО и показывала литературу по минно-взрывному делу и конспирации.
Прокурор попросила окончательно приговорить Житенко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублейсообщила агентству представитель суда
Свою вину Александр Житенко не признала, а от данных на стадии предварительного следствия показаний отказалась, заявив о давлении следователей.