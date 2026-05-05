Прокурор запросил 20 лет для посудомойщицы, вовлекавшей кадетов в терроризм

За вовлечение кадетов в терроризм московской посудомойщице грозит 20 лет колонии Прокурор запросил 20 лет для посудомойщицы, вовлекавшей кадетов в терроризм

Москва5 мая Вести.Прокурор попросил приговорить москвичку Александру Житенко (внесена в РФ в перечень террористов) к 20 годам лишения свободы за вовлечение бывших воспитанников столичного кадетского корпуса в деятельность террористической организации, сообщили ТАСС во Втором Западном окружном военном суде, где проходят прения сторон по данному делу.

В июле 2024 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту ее участия в террористической организации, позднее появилось еще одно дело по фактам попыток вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористической организации и финансирования терроризма.

По версии следствия, 53-летняя женщина, работая в кадетском корпусе посудомойщицей, неоднократно вела с воспитанниками беседы, в ходе которых формировала негативное отношение отношение к участникам СВО и показывала литературу по минно-взрывному делу и конспирации.

Прокурор попросила окончательно приговорить Житенко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей сообщила агентству представитель суда

Свою вину Александр Житенко не признала, а от данных на стадии предварительного следствия показаний отказалась, заявив о давлении следователей.