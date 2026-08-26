Суд признал жительницу Бердянска виновной в госизмене за переводы для ВСУ

В Бердянске пенсионерку приговорили к 14 годам колонии по статье за госизмену Суд признал жительницу Бердянска виновной в госизмене за переводы для ВСУ

Москва26 авг Вести.Пенсионерка из города Бердянска Запорожской области была признана виновной в совершении государственной измены за переводы в пользу ВСУ. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Она совершила переводы через украинское банковское приложение на счета, которые используются для финансирования ВСУ. Общая сумма составила 1 500 гривен.

Запорожский областной суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет написано в публикации

Женщина, получившая гражданство РФ в 2023 году, будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.