В Пскове на 16 лет осужден мужчина, оплативший обмундирование гражданке Украины

Москва2 июн Вести.В Пскове на 16 лет колонии за госизмену осужден гражданин России, оплативший обмундирование гражданке Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона​​​.

Как установлено, мужчина перечислил гражданке Украины деньги для приобретения обмундирования, а также для ее перемещений, необходимых для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

Таким образом, подсудимого признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Суд … назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы, с установлением определенных обязательств говорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

Информация о личности мужчины не уточняется.