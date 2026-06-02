Москва2 июнВести.В Пскове на 16 лет колонии за госизмену осужден гражданин России, оплативший обмундирование гражданке Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как установлено, мужчина перечислил гражданке Украины деньги для приобретения обмундирования, а также для ее перемещений, необходимых для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.
Таким образом, подсудимого признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Суд … назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы, с установлением определенных обязательствговорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"
Информация о личности мужчины не уточняется.