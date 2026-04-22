Москва22 апрВести.Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 14 лет исправительной колонии за перевод денег на вооружение для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю в беседе с агентством ТАСС.
Мужчина, будучи несогласным с политическим курсом РФ и выступавший против проведения СВО, перевел деньги на счет организации, которая закупала вооружения, военную технику и медснаряжение для ВСУ.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Комсомольчанин приговорен к 14 годам лишения свободы … в исправительной колонии строгого режимаотметили в ведомстве
Отмечается, что в отношении 44-летнего мужчины Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор, вынесенный Хабаровский судом.
Постановление уже вступило в законную силу.