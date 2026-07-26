Актриса Рита Бурковская собирала деньги для нацистов из "Азова"

Актриса Бурковская собирала деньги для украинских националистов Актриса Рита Бурковская собирала деньги для нацистов из "Азова"

Москва26 июл Вести.Украинская актриса Рита Бурковская занималась сбором денег на вооружение националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), следует из постов в ее соцсетях.

Сбор проходил в 2024 году, актриса опубликовала два поста, посвященных ему.

Друзья, собираю на ХАМВИ для Азова писала Бурковская в соцсетях в апреле 2024 года

Спустя два дня она напомнила подписчикам о сборе, отметив, что "осталось не так много". Humvee – автомобиль производства США, стоящий на вооружении у американской армии.

Актриса, которая называет себя также автором цифрового контента и журналистом, неоднократно занималась сборами для нужд боевиков ВСУ, в том числе для бригады "Магура", принимавшей участие в нападении на Курскую область.

В начале своей карьеры Бурковская минимум дважды снималась в российско-украинских сериалах.

Полк "Азов" известен своими многочисленными преступлениями: пытками мирных жителей и пленных, использовании гражданских в качестве живого щита.

В 2022 году "Азов" был признан Верховным судом РФ террористической организацией, его деятельность была запрещена на территории России.