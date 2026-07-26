Москва26 июлВести.Украинская актриса Рита Бурковская занималась сбором денег на вооружение националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), следует из постов в ее соцсетях.
Сбор проходил в 2024 году, актриса опубликовала два поста, посвященных ему.
Друзья, собираю на ХАМВИ для Азоваписала Бурковская в соцсетях в апреле 2024 года
Спустя два дня она напомнила подписчикам о сборе, отметив, что "осталось не так много". Humvee – автомобиль производства США, стоящий на вооружении у американской армии.
Актриса, которая называет себя также автором цифрового контента и журналистом, неоднократно занималась сборами для нужд боевиков ВСУ, в том числе для бригады "Магура", принимавшей участие в нападении на Курскую область.
В начале своей карьеры Бурковская минимум дважды снималась в российско-украинских сериалах.
Полк "Азов" известен своими многочисленными преступлениями: пытками мирных жителей и пленных, использовании гражданских в качестве живого щита.
В 2022 году "Азов" был признан Верховным судом РФ террористической организацией, его деятельность была запрещена на территории России.