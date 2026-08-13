На жительницу Оренбургской области возбуждено дело о содействии терроризму

В отношении жительницы Сорочинска возбуждено дело о содействии терроризму На жительницу Оренбургской области возбуждено дело о содействии терроризму

Москва13 авг Вести.В отношении жительницы Сорочинска возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Оренбургской области.

По данным следствия, в течение 2022 года женщина переводила деньги на банковские счета организации, которая признана террористической и запрещенной в РФ. Однако противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Сорочинска … [по] ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.