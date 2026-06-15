Суд в Хабаровске отправил пенсионерку в колонию на 19 лет за подготовку теракта Шестидесятилетняя хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Москва15 июн Вести.Первый Восточный окружной военный суд осудил на 19 лет колонии общего режима 60-летнюю хабаровчанку, признанную виновной в участии в деятельности экстремистской и террористической организациях, склонении лиц к совершению террористического акта и приготовлении к совершению террористического акта, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва. Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного отметили в пресс-службе

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.