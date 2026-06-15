Москва15 июнВести.Первый Восточный окружной военный суд осудил на 19 лет колонии общего режима 60-летнюю хабаровчанку, признанную виновной в участии в деятельности экстремистской и террористической организациях, склонении лиц к совершению террористического акта и приготовлении к совершению террористического акта, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва. Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманногоотметили в пресс-службе
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.