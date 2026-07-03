К 14 годам колонии приговорена жительница Хабаровского края за три диверсии Хабаровчанка приговорена к 14 годам колонии за поджоги релейных шкафов

Москва3 июл Вести.Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 20-летней местной жительнице по уголовному делу о государственной измене, совершении трех диверсий и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Согласно материалам расследования, с мая по июнь 2025 года девушка совершала поджоги объектов транспортной инфраструктуры и связи по указанию неустановленного куратора, который общался с ней через мессенджер.

За денежное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей она приехала в район железнодорожных путей ст. Красная речка Хабаровского края, где находились два релейных шкафа, залила через вентиляционное отверстие шкафов бензин с пенопластом и подожгла их. Видео отправляла заказчику говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Суд назначил фигурантке 14 лет колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскана сумма материального ущерба, причиненного предприятию, а также конфискованы в собственность государства деньги и криптовалюта, добытые преступным путем.