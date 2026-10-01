Москва1 октВести.Елизовским районным судом житель Петропавловска-Камчатского осужден за незаконное приобретение, без цели сбыта, наркотических средств, в значительном размере, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов края.
Установлено, что молодой человек, потребляющий запрещенные вещества, решил в очередной раз приобрести наркотик через закладку, где был задержан полицейскими.
Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублейговорится в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.