За приобретение наркотика суд назначил наказание жителю Камчатки в виде штрафа

Житель Камчатки заплатит штраф за приобретение наркотика За приобретение наркотика суд назначил наказание жителю Камчатки в виде штрафа

Москва1 окт Вести.Елизовским районным судом житель Петропавловска-Камчатского осужден за незаконное приобретение, без цели сбыта, наркотических средств, в значительном размере, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов края.

Установлено, что молодой человек, потребляющий запрещенные вещества, решил в очередной раз приобрести наркотик через закладку, где был задержан полицейскими.

Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.