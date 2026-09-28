Москва28 сенВести.К лишению свободы на 3,5 года приговорен 64-летний охотник из села Новопетровка, признанный виновным в незаконном изготовлении боеприпасов, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
В апреле 2026 года, перед началом сезона охоты, мужчина решил изготовить патроны для гладкоствольного ружья.
С этой целью он, имея у себя дома пустые, ранее использованные гильзы, снарядил их комплектующими частями для патронов, при этом специального разрешения на право хранения и ношения оружия не имел. Благодаря своевременным оперативно-розыскным мероприятиям мужчина самозарядными патронами воспользоваться не успел, боеприпасы в количестве пяти штук у него изъятынаписали в пресс-службе
Помимо основного наказания, мужчине назначен испытательный срок на 1,5 года.
Приговор вступил в законную силу.