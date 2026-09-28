Амурчанин перед сезоном охоты решил набить патроны и получил за это срок

Охотник из Приамурья получил 3,5 года за незаконное изготовление боеприпасов Амурчанин перед сезоном охоты решил набить патроны и получил за это срок

Москва28 сен Вести.К лишению свободы на 3,5 года приговорен 64-летний охотник из села Новопетровка, признанный виновным в незаконном изготовлении боеприпасов, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

В апреле 2026 года, перед началом сезона охоты, мужчина решил изготовить патроны для гладкоствольного ружья.

С этой целью он, имея у себя дома пустые, ранее использованные гильзы, снарядил их комплектующими частями для патронов, при этом специального разрешения на право хранения и ношения оружия не имел. Благодаря своевременным оперативно-розыскным мероприятиям мужчина самозарядными патронами воспользоваться не успел, боеприпасы в количестве пяти штук у него изъяты написали в пресс-службе

Помимо основного наказания, мужчине назначен испытательный срок на 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.