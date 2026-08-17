Охотника из Волгоградской области оштрафовали за попытку сбить БПЛА из ружья В Волгоградской области оштрафовали охотника, пытавшегося сбить украинский дрон

Москва17 авг Вести.Житель Еланского района Волгоградской области получил административный штраф за попытку сбить украинский беспилотник из собственного ружья, сообщает издание V1.RU.

По данным журналистов, охотнику выписали протокол по статье КоАП РФ о стрельбе в неположенном месте. Оружие у него изъяли, несмотря на наличие соответствующего разрешения.

Зовут охотника Николай Мухин, он живет в селе Волково. По данным пресс-службы суда, мужчину привлекли 7 июля – в ночь на это число вражеские ракеты и БПЛА нацелились на Москву и российские регионы пишет издание

Охотник рассказал, что в ту ночь не мог уснуть из-за рева дронов, пролетавших над Еланским районом. Мужчина попытался дозвониться по телефону 112, а потом схватил ружье и начал стрелять в беспилотники, пролетавшие над его домом. Трубку он не положил, и диспетчер услышала выстрелы. Не прошло и часа, как приехала полиция.

Мужчина признал, что в дроны он не попал, но заверил, что не хотел ничего плохого.

Мировой судья участка № 126 Еланского судебного района назначил охотнику штраф в 40 тысяч рублей. Мужчина попытался обжаловать постановление в Еланском районном суде, но тот ему отказал. Николай собирается обжаловать штраф дальше.