Москва17 авгВести.Житель Еланского района Волгоградской области получил административный штраф за попытку сбить украинский беспилотник из собственного ружья, сообщает издание V1.RU.
По данным журналистов, охотнику выписали протокол по статье КоАП РФ о стрельбе в неположенном месте. Оружие у него изъяли, несмотря на наличие соответствующего разрешения.
Зовут охотника Николай Мухин, он живет в селе Волково. По данным пресс-службы суда, мужчину привлекли 7 июля – в ночь на это число вражеские ракеты и БПЛА нацелились на Москву и российские регионыпишет издание
Охотник рассказал, что в ту ночь не мог уснуть из-за рева дронов, пролетавших над Еланским районом. Мужчина попытался дозвониться по телефону 112, а потом схватил ружье и начал стрелять в беспилотники, пролетавшие над его домом. Трубку он не положил, и диспетчер услышала выстрелы. Не прошло и часа, как приехала полиция.
Мужчина признал, что в дроны он не попал, но заверил, что не хотел ничего плохого.
Мировой судья участка № 126 Еланского судебного района назначил охотнику штраф в 40 тысяч рублей. Мужчина попытался обжаловать постановление в Еланском районном суде, но тот ему отказал. Николай собирается обжаловать штраф дальше.