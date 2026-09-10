Москва10 сенВести.Житель города Зеленодольска в Республике Татарстан получил штраф за публикацию видео в мессенджере, на котором запечатлен полет украинского БПЛА. Об этом сообщает республиканское МВД.
Беспилотник летел над одним из предприятий. Мужчина 25 лет снял это и после установления его личности представителями МВД был привлечен к административной ответственности.
Суд назначил мужчине штраф в размере 4 000 рублейнаписано в канале МВД
Публикацией видеоматериала мужчина нарушил указ главы РТ о запрете на распространение информации о беспилотниках и работе средств ПВО.