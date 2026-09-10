Житель Татарстана опубликовал в мессенджере видео полета БПЛА и получил штраф МВД Татарстана оштрафовало местного жителя, опубликовавшего видео полета БПЛА

Москва10 сен Вести.Житель города Зеленодольска в Республике Татарстан получил штраф за публикацию видео в мессенджере, на котором запечатлен полет украинского БПЛА. Об этом сообщает республиканское МВД.

Беспилотник летел над одним из предприятий. Мужчина 25 лет снял это и после установления его личности представителями МВД был привлечен к административной ответственности.

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Публикацией видеоматериала мужчина нарушил указ главы РТ о запрете на распространение информации о беспилотниках и работе средств ПВО.