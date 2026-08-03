В Рязани установили личность иностранца, снявшего атаку БПЛА на видео

Иностранцу, снявшему на видео атаку БПЛА в Рязани, грозит миллионный штраф В Рязани установили личность иностранца, снявшего атаку БПЛА на видео

Москва3 авг Вести.Рязанские полицейские установили личность иностранца, который снял на видео атаку и последующий взрыв украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в городе Рязани, своими действиями нарушил закон Рязанской области "Об административных правонарушениях" подчеркивается в публикации

Он снял атаку БПЛА на мобильный телефон из окна квартиры, в которой проживал, ночью 29 июля.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Свою вину он признал.

Решается вопрос о привлечении иностранца к административной ответственности. На него может быть наложен штраф в размере до 1 миллиона рублей.