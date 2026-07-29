Москва29 июл Вести.Украинские беспилотники, атаковавшие ночью Рязанскую область, действовали небольшими группами и использовали маневры для затруднения работы средств ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал "Архангел спецназа".

Как пояснил канал, после предыдущей атаки на Подмосковье украинские формирования сосредоточили удары на Рязанской области.

БПЛА заходили группами по два-три дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие говорится в публикации

По данным автора "Архангела спецназа", для атаки применялись беспилотники самолетного типа FP-1.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом были уничтожены 45 украинских беспилотников. По его ифнорации, в результате падения обломков произошло возгорание на промышленных объектах, были повреждены частный дом и нежилое здание в Рязани. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы. Угрозы их жизни нет.