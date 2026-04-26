Силы ПВО сбили 6 беспилотников в Рязанской области Силы ПВО сбили 6 беспилотников над территорией Рязанской области

Москва26 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Украинские боевики предприняли попытку атаки ночью 26 апреля.

Сбиты 6 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере MAX

На месте работают оперативные службы.

По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.