Москва26 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Украинские боевики предприняли попытку атаки ночью 26 апреля.
Сбиты 6 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере MAX
На месте работают оперативные службы.
По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.