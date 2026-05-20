Три частных дома повреждены в Рязанской области при отражении атаки дрона ВСУ

Москва20 мая Вести.Российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Рязанской области, в результате отражения вражеской атаки повреждены 3 частных дома. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Киевский режим предпринял попытку атаки ночью 20 мая.

Сбит БПЛА. Пострадавших нет. В Касимовском округе обломки повредили три частных дома написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.