В Рязанской области успешно отразили воздушную атаку ВСУ

Москва19 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Рязанской области обнаружили и уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Противник предпринял попытку атаки ночью 19 мая.

Сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере MAX

По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь над российскими регионами уничтожены 315 украинских беспилотников самолетного типа.