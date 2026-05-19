Москва19 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Рязанской области обнаружили и уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.
Противник предпринял попытку атаки ночью 19 мая.
Сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере MAX
По данным Министерства обороны РФ, всего за ночь над российскими регионами уничтожены 315 украинских беспилотников самолетного типа.