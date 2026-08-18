Фермер из Волгоградской области обжалует штраф за выстрел по беспилотнику

Волгоградский фермер Мухин обжалует штраф за попытку сбить беспилотник Фермер из Волгоградской области обжалует штраф за выстрел по беспилотнику

Москва18 авг Вести.Волгоградский фермер Николай Мухин, оштрафованный на 40 тысяч рублей с конфискацией ружья за попытку сбить дрон ВСУ, планирует обжаловать решение суда. Об этом он заявил в разговоре с RT.

По словам мужчины, в ночь на 7 июля он проснулся от гула беспилотников над домом, взял ружье и вышел на улицу.

В суде адвокат Мухина отметил, что тот действовал в условиях страха за безопасность граждан и расценил БПЛА как потенциальную угрозу. Однако суд назначил мужчине штраф с конфискацией оружия, указав, что стрельба в населенном пункте может быть опасна для людей.

Мухин считает наказание слишком суровым.

Мне сказали, что подбитый дрон мог упасть на жилые дома. Там лес, речка дальше, жилых домов нет. Разве было бы лучше, если бы дрон долетел до своей цели? говорит Николай Мухин

В настоящее время он готовит новую апелляцию и заявляет, что не собирается сдаваться.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вступился за фермера и пригласил его в бригаду "БАРС - Курск".