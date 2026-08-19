Москва19 авг Вести.В России нужны четкие правила применения гражданского оружия в случае угрозы удара беспутниками, заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный. Так военкор прокомментировал случай в Волгоградской области, где охотника Николая Мухина оштрафовали за попытку сбить беспилотник ВСУ из охотничьего ружья.

По словам Поддубного, в России нужны четкие правила применения гражданского оружия в таких случаях.

Динамично меняющийся характер угроз, конечно, требует реагирования и в части переосмысления допустимой самообороны, и в части правоприменительной практики. В России большое количество ответственных, законопослушных владельцев гражданского оружия - охотники, спортсмены, стрелки, - и в каких-то обстоятельствах эти люди действительно могут эффективно противодействовать определенному типу беспилотников на определенных высотах. Нужны четкие правила применения гражданского оружия для попыток уничтожить беспилотники, где будет прописана и допустимая мера применения, и условия применения. И, конечно, ответственность в случае нарушения в случае, если это применение повлечет за собой негативные последствия сказал Поддубный

По его мнению, владельцы оружия — как правило, самая законопослушная часть нашего общества.

Потому что находятся под контролем правоохранительных органов, потому что проходят проверки раз в пять лет, и здоровье подтверждают свое, и, собственно говоря, правоохранительные органы следят за законопослушностью владельцев оружия. И как в случае с допустимыми пределами самообороны нужна понятная правоприменительная практика - человек имеет право защищать свою жизнь, свое здоровье, жизнь своих родных и близких, свое имущество, - так и в случае угрозы удара беспилотниками нужны четкие правила применения оружия. Для России в условиях, когда противник наращивает усилия по поражению наших тыловых объектов беспилотниками, это может стать еще одной мерой для серьезного противодействия подчеркнул военкор

По мнению, если действия Николая Мухина не несли угрозы людям, то решение суда в Волгоградской области выглядит странным.

В случае с решением суда в Волгоградской области, безусловно, нужно смотреть на детали, обстоятельства применения ружья владельцем оружия, но в целом, если это применение не несло угрозы никому из соседей, никому из людей, то, конечно, решение в современных условиях как минимум странное. Нельзя бить по рукам людей, которые проявляют гражданскую позицию, гражданскую ответственность и пытаются не допустить ударов по жилым кварталам и по экономическим объектам, промышленным объектам, которые важны для всей страны отметил Поддубный

Ранее дело Николая Мухина прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. По мнению главы региона, что в условиях атак БПЛА таких людей нужно поощрять, а не наказывать.