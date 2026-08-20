"Пока без эмоций и торжеств": фермер Мухин об отмене штрафа за стрельбу по БПЛА Фермер Мухин поделился эмоциями после отмены штрафа за стрельбу по дрону ВСУ

Москва20 авг Вести.В Волгограде отменен штраф фермеру и охотнику Николаю Мухину, который пытался сбить пролетавший над его домом украинский беспилотник из охотничьего ружья. В интервью ИС "Вести" Николай Мухин рассказал, что радости от отмены штрафа пока не испытывает.

За стрельбу в населенном пункте с Николая Мухина хотели взыскать 40 тысяч рублей. Однако после нескольких месяцев разбирательств прокуратура признала, что Мухин действовал в условиях крайней необходимости. По словам фермера, история для него пока не окончена.

Мне позвонили, сказали, что прокуратура аннулировала штраф, но остальное-то не снято - оружие мне не отдали, разрешение не отдали. Пока никаких эмоций и торжеств я не вижу, радости какой-то. Конечно, нервы потрепали мне неплохо этим всем, и говорить не о чем. Неприятно это все не только мне, но и моей семье - и моим внучкам, и всем рассказал Мухин

Фермер, по его словам, осознавал, что стрельба в населенном пункте является нарушением закона. Он рассказал, что пытался донести свою позицию и до мировых судей, но так и не был услышан.

Я прекрасно понимаю, что у меня как бы административное нарушение, что я стрелял в населенном пункте, но ни от одной судьи, ни от другой я такого не услышал. Я только слышал про эти дроны - что упадет на людей, и что люди пострадают. Я, конечно, им тоже объяснял: они летят в город Саратов, город Энгельс, а если этот дрон попадет там в школу, в детский садик, куда-то, где много людей? Там пострадает намного больше людей, чем даже в нашей деревне, если бы так получилось. К примеру, упал он, пускай, в деревне на дом - это я все прекрасно понимал. Но я думал о большинстве людей рассказал он

После стрельбы по дрону у Мухина изъяли ружье и разрешение на него. Его также попросили сдать еще две единицы имеющегося у него оружия, но, по его словам, их ему уже готовы вернуть.

У меня еще есть еще две единицы. Вчера мне позвонили, Росгвардия, чтобы я привез и эти две единицы. Я вчера отвез эти ружья, я не хочу конфликтовать с полицией. Сегодня звонят: "Приезжай, забери. Мы решили отдать". Примерно такие пироги рассказал Мухин

По словам фермера, он не рассчитывал, что получит такой крупный штраф, однако и сейчас уверен в правильности своих действий.

Я думал - ну, пускай будет штраф, но не думал, что и оружие конфискуют, и не думал, что 40 тысяч будет. Я был немножко даже удивлен этим. Но - не разочарован. Я знал, что правда восторжествует, и мы победим отметил Мухин

В России нужны четкие правила применения гражданского оружия в случае угрозы удара беспутниками, заявил ранее ИС "Вести" заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный. Также поступок Николая Мухина оценили военный эксперт Максим Казанин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.