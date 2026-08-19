Москва19 авг Вести.Волгоградский охотник Николай Мухин, оштрафованный за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья, нарушил закон, но действовал из хороших побуждений. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По словам эксперта, на инцидент в Волгоградской области можно посмотреть с разных точек зрения.

Нормы законодательства здесь явно нарушены, однако человек… в порыве защитить, наверное, близких, родных, соседей или еще кого-то от ущерба или, не дай бог, от гибели открыл огонь по беспилотнику. С точки зрения военной дисциплины это крайне необдуманный поступок, который мог повлечь, наоборот, еще большие жертвы среди тех же соседей, окружающих или еще каких-нибудь случайных людей, поскольку не сбей он гарантированно и четко беспилотник, аппарат мог улететь еще дальше и где-то из-за неполадки, повреждений выйти из строя, упасть на какую-нибудь улицу, где люди находятся на открытой местности. То есть это могло повлечь еще большие проблемы. То есть тут 50 на 50, честно говоря отметил Казанин

По его словам, Николай Мухин подверг риску себя и окружающих, нарушив при этом требования законодательства.

Если человек профессиональный охотник, он знает требования о порядке хранения и применения оружия, и все прекрасно знают, что вне охотничьих угодий применять оружие, носить заряженным, тем более перемещаться с ним и уж тем более открывать огонь нельзя, это строго запрещено законом. То есть в данном случае мы видим явное, конкретное нарушение. Второе, с точки зрения военной науки - человек сам находился под угрозой, и пошел на большой риск для себя и для окружающих. И в целом результат был неоднозначен, не гарантирован… Здесь человек проявил смелость и решительность, но нарушил требования законодательства. Может быть, есть смысл подумать о том, чтобы в перспективе каким-то образом законодателям нашим отрегулировать существующие нормы для того, чтобы такие люди не испытывали таких проблем с законом сказал Казанин

Ранее дело волгоградского охотника прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. По мнению главы региона, что в условиях атак БПЛА таких людей, как Николай Мухин, нужно поощрять, а не наказывать.

Максим Казанин идею поощрять применение гражданского оружия против беспилотников удачной не считает.

Лучше, конечно же, адекватно отвечать на инициативы местных властей по организации отрядов БАРС, по организации мобильных огневых групп, которые получают легально от государства оружие, технику, боеприпасы и так далее резюмировал военный эксперт

Тем временем заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил ИС "Вести", что в России нужны четкие правила применения гражданского оружия в случае угрозы удара БПЛА.