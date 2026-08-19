Симоньян оплатит штраф за фермера, стрелявшего из ружья по украинскому дрону Симоньян поможет фермеру, оштрафованному за стрельбу по вражескому БПЛА

Москва19 авг Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поможет с оплатой штрафа фермеру из Волгоградской области Николаю Мухину, который пытался сбить из ружья украинский БПЛА.

За попытку сбить дрон ВСУ, пролетавший над его домом, аграрию выписали штраф в 40 тысяч рублей. Ружье, принадлежавшее Мухину, было изъято на основании судебного решения, признавшего стрельбу в населенном пункте опасной для граждан. Сам владелец оружия пояснил, что намеревался защитить себя и соседей.

Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф написала Симоньян в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава Курской области Александр Хинштейн признал ситуацию "более чем странной" и предложил сельчанину присоединиться к добровольческой бригаде "БАРС-Курск". По его словам, такие защитники сейчас очень нужны региону.

Сам Мухин планирует обжаловать решение суда.