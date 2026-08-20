Волгоградский облсуд отменил штраф фермеру, стрелявшему по дронам из ружья Дело волгоградского фермера, пытавшегося сбить БПЛА из ружья, прекращено

Москва20 авг Вести.Волгоградский областной суд прекратил производство по делу 66-летнего фермера из Волгоградской области Николая Мухина, который был оштрафован за попытку сбить украинский БПЛА из ружья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу сказал собеседник агентства

Он также сообщил, что до этого дело истребовал Верховный суд РФ.

Ранее Мухину выписали штраф в 40 тысяч рублей за то, что он пытался сбить пролетающие над его домом дроны из своего ружья. Суд признал стрельбу в населенном пункте опасной для граждан, ружье было изъято. Мужчина с решением суда не согласился и заявил о намерении обжаловать штраф.

Однако помочь ему вызвалась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая сообщила о готовность оплатить штраф за фермера.

Со своей стороны, губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил Мухину присоединиться к добровольческой бригаде "БАРС – Курск", пояснив, что такие защитники сейчас очень нужны региону.