Москва20 авгВести.Волгоградский областной суд прекратил производство по делу 66-летнего фермера из Волгоградской области Николая Мухина, который был оштрафован за попытку сбить украинский БПЛА из ружья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делусказал собеседник агентства
Он также сообщил, что до этого дело истребовал Верховный суд РФ.
Ранее Мухину выписали штраф в 40 тысяч рублей за то, что он пытался сбить пролетающие над его домом дроны из своего ружья. Суд признал стрельбу в населенном пункте опасной для граждан, ружье было изъято. Мужчина с решением суда не согласился и заявил о намерении обжаловать штраф.
Однако помочь ему вызвалась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая сообщила о готовность оплатить штраф за фермера.
Со своей стороны, губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил Мухину присоединиться к добровольческой бригаде "БАРС – Курск", пояснив, что такие защитники сейчас очень нужны региону.