Москва18 авг Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн вступился за волгоградского охотника Николая Мухина, которого оштрафовали за попытку сбить беспилотник ВСУ из охотничьего ружья.

Глава региона не стал оспаривать решение суда, но назвал ситуацию странной, отметив, что в условиях атак БПЛА таких людей нужно поощрять, а не наказывать.

Увидел в сети информацию о том, что в Волгоградской области охотника Николая Мухина оштрафовали за попытку сбить вражеский беспилотник из своего ружья. Конечно, я не вправе спорить с судом, но ситуация выглядит более чем странной. В условиях, когда дроны ВСУ атакуют наши территории, считаю, нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей написал Александр Хинштейн в мессенджере MAX

Губернатор сослался на закон об оружии и постановление Пленума Верховного Суда, разрешающие применение оружия для защиты жизни и собственности в пределах необходимой обороны. Он считает, что защита от вражеского беспилотника подпадает под эту категорию.

Губернатор выразил надежду, что вышестоящий суд разберется в ситуации, и пригласил Мухина поступить на службу в бригаду "БАРС - Курск". Такие люди, по его словам, очень нужны на курском рубеже.