Волгоградский пенсионер не поедет в "БАРС-Курск", но готов сбивать дроны у дома

Стрелявший по БПЛА волгоградский пенсионер не стал вступать в "БАРС-Курск" Волгоградский пенсионер не поедет в "БАРС-Курск", но готов сбивать дроны у дома

Москва21 авг Вести.Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин ответил на предложение губернатора Курской области Александра Хинштейна, что не может принять его предложение о вступлении в отряд "БАРС-Курск", но согласен сбивать беспилотники, не уезжая далеко от дома.

Об этом 66-летний мужчина рассказал ТАСС.

Оторваться от дома я не могу просто никуда. А так бы, если честно, я бы поехал, тем более стрелять по дронам, защищать свою Родину, я бы поехал с удовольствием сказал Мухин, отвечая на вопрос агентства

Он добавил, что после смерти жены привязан к фермерскому хозяйству, которым сейчас владеет его сын.

При этом мужчина готов в случае получения разрешения стрелять по дронам возле своего населенного пункта - там, где они низко летят, таким образом защищая людей от опасности.

Ранее Мухину выписали штраф в 40 тысяч рублей за то, что он пытался сбить из ружья пролетающие над его домом БПЛА. Суд признал стрельбу в населенном пункте опасной для граждан, ружье было изъято.

Мужчина с решением суда не согласился и заявил о намерении обжаловать штраф.

За мужчину вступились журналисты, а губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил Мухину вступить в добровольческую бригаду "БАРС – Курск", пояснив, что такие защитники сейчас очень нужны региону.

20 августа Волгоградский облсуд прекратил производство по делу фермера и отменил штраф.