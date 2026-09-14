Москва14 сенВести.В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который снял взрывчатку со сбитого БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Дело возбуждено по статье о незаконном хранении и обороте взрывчатых веществ.
В Калужской области завели дело на мужчину после снятия взрывчатки со сбитого БПЛАговорится в сообщении
В ведомстве проинформировали, что мужчина нашел сбитый украинский БПЛА и отделил от него боевую часть. Взрывчатку он планировал использовать в личных целях.