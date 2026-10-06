Москва6 октВести.Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Следствие установило, что мужчина вырастил на приусадебном участке коноплю и хранил ее у себя дома более 11 кг частей растений, содержащих наркотики, а также свыше 600 г марихуаны.
Уголовное дело направлено в судговорится в сообщении
Наркотические средства изъяты полицейскими. Обвиняемый признал вину в полном объеме, пояснив, что заготовил наркотик для личного употребления.