© Медицинскую коноплю выращивают на секретной охраняемой плантации на севере Израиля.

Перед судом предстанет житель Хабаровского края за хранение 11 кг конопли

Житель Хабаровского края заготовил на зиму более 11 кг конопли и стал подсудимым Перед судом предстанет житель Хабаровского края за хранение 11 кг конопли

Москва6 окт Вести.Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Следствие установило, что мужчина вырастил на приусадебном участке коноплю и хранил ее у себя дома более 11 кг частей растений, содержащих наркотики, а также свыше 600 г марихуаны.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Наркотические средства изъяты полицейскими. Обвиняемый признал вину в полном объеме, пояснив, что заготовил наркотик для личного употребления.